t4-perpignan

spécialiste de la vente immobilière à Perpignan. Les prix du foncier ont suivi la courbe ascendante de l’urbanisation et de l’augmentation de la densité. La question centrale est celle du prix du foncier : Comment attribuer une valeur au terrain par rapport à sa situation ? La densité urbaine des différentes zones, du centre vers la périphérie à Perpignan, est prise en compte par la méthode de la valeur intrinsèque du bien immobilier à vendre (T4,T5,T6...) qui attribue une valeur au terrain (foncier) et une valeur à la construction. Cette méthode fut largement utilisée pour évaluer les biens immobiliers durant plusieurs décennies et jusqu’au milieu des années 1990 ainsi on peut évaluer un appartement 4 pièces à vendre à Perpignan